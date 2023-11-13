طقس الأيام القادمة بالمحافظات.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال

تشهد حالة الطقس في الأيام القادمة بجميع المحافظات، اضطرابًا في الأحوال الجوية إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية في بعض الأحيان على عدة محافظات، فضلًا عن الرياح المثيرة للرمال والأتربة، واضطراب حركة الملاحة البحرية، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة العظمى والصغرى، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

الطقس في القاهرة خلال أسبوع

وأوضحت الأرصاد الجوية في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في القاهرة خلال أسبوع، إذ من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا، لطيف في أول الليل مائل للحرارة في آخره، وكثافة في الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، ونشاط في حركة الرياح.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

ومن المتوقع أن تأتي درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع كالآتي:

الطقس في الأيام القادمة

وتضمنت أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، بحسب الأرصاد الجوية، شبورة مائية كثيفة، وسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق، ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح، وارتفاع الأمواج.

طقس أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس

وتشهد حالة الطقس اليوم وغدًا شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 20 لـ30% على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري، ومدينتي حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

أخبار الطقس في مصر الأيام المقبلة

وفيما يخص أخبار الطقس في الأيام من الخميس 16 وحتى السبت 18 نوفمبر، فإنّه من المتوقع زيادة الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة الطقس الأحد 19 نوفمبر، فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20 لـ 30% على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.