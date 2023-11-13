طقس الـ72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من تساقط أمطار رعدية وهبوب الرياح 

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة، في الصباح، على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس خلال 72 ساعة

وأضافت الأرصاد، أنّه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تتعرض مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، لأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة.

«الأرصاد» تحذر من الأمطار والرياح

وتابعت بأنّه تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانًا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبًا على فترات متقطعة.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، مشيرة إلى أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة ويصاحبها اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كيلومترا لكل ساعة، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء 14 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 15 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 26 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 16 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 16 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 31 والصغرى 22 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.