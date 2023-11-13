تساقط أمطار خفيفة ورعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر والسواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، حيث يشير آخر تحديث لخرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية إلى انحسار فرص سقوط الأمطار لتكون خفيفة وقد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق متفرقة من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء ومناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، مشيرة إلى أنها تمتد خفيفة إلى مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة.

وقبل ساعات كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تكون السحب والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق، وفقا لما رصدته آخر صور للأقمار الصناعية.

شبورة مائية كثيفة وضباب على هذه المناطق

وسجلت محطات الرصد التابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تأتي على النحو التالي:

- القاهرة الكبري والوجه البحرى 28 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية 26 درجة مئوية.

- جنوب سيناء 32 درجة مئوية.

- شمال الصعيد 30 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد 34 درجة مئوية.