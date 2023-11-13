أمطار رعدية تضرب 19 محافظة غدا وتحذيرات من الأرصاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها قبل قليل، من أمطار متفاوتة الشدة بين خفيفة إلى متوسطة بنسب تتراوح بين 20% وحتى 50% تكون رعدية في بعض الأحيان على فترات متقطعة على بعض المناطق، فيما أعلنت المحافظات حالة الطوارئ ورفعت درجة الطوارئ للقصوى، استعدادًا لتساقط الأمطار ولسحب تراكمات المياه أولًا بأول.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» خريطة سقوط الأمطار، غدا الثلاثاء، الموافق 14 نوفمبر، والتي تشمل 15 محافظة تشهد سقوط الأمطار بنسب متفاوتة.

أمطار رعدية على عدة محافظات

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، ضمن توقعاتها لحالة الطقس غدا، إنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة على مناطق من الإسكندرية، ومرسى مطروح، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، وبورسعيد، ودمياط بالإضافة إلى مدن السلوم، وسيدي براني، وشماس، وأم الرخم، وسيدي عبدالرحمن، والعلمين، ومارينا، وسيدي كرير، وبرج العرب، ومدينة الحمام.

أمطار متوسطة على المحافظات الآتية

وتضمنت أخبار الأمطار، غدا الثلاثاء، إنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا تكون رعدية أحيانًا على القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، ووسط سيناء، وجنوب البحر الأحمر، والشرقية، والغربية، والمنوفية، فضلًا عن مدن القناة، وخليج العقبة.

أمطار خفيفة على شمال الصعيد

وبحسب الأرصاد فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على فترات متقطعة على محافظات شمال الصعيد، وتضم محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا.

المحافظات تكثف استعداداتها

وأعلنت المحافظات، رفع حالة الطوارئ للقصوى، إذ جرى مراجعة شبكات الصرف الصحي وتطهيرها، وتجهيز سيارات كسح المياه ونشرها بالشوارع لكسح مياه الأمطار أولًا بأول تجنبًا لتراكمها.