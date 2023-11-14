محمد أنور يتعاقد على فيلم «المستريحة» أمام ليلى علوي

يعيش الفنان محمد أنور انتعاشة فنية، بعد نجاحه الأخير في فيلمي «مستر إكس» و«البعبع»، الذي حققا نجاحا كبيرا في دور العرض وإيرادات مرتفعة.

محمد أنور يشارك في فيلم المستريحة

وقال محمد أنور لـ«الوطن»، إنّه تعاقد مؤخرا للمشاركة في بطولة فيلم «المستريحة» أمام ليلى علوي وبيومي فؤاد، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده في العمل خلال الفترة المقبلة.

وكان محمد أنور تعاقد مؤخرا على المشاركة في بطولة فيلم «جوازة توكسيك»، أمام الفنانة ليلي علوي، ومن المقرر أن يبدأ تصويره الشهر المقبل، وبجانبه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم بيومي فؤاد، محمد سلام، مصطفى غريب، نانسي صلاح.

نجاح محمد أنور في السينما مؤخرا

وحقق محمد أنور نجاحا كبيرا مؤخرا، من خلال مشاركته في بطولة فيلم «مستر إكس»، الذي تدور أحداثه حول عقدة نفسية قديمة لدى إكس تدفعه إلى إنشاء منظمة سرية، يحاول من خلالها إقناع الرجال بتطليق زوجاتهم، لكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.