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حكاية مهنة غريبة عمل بها الفنان محمد أنور قبل دخوله التمثيل: «الشغل مش عيب»

كتب:

شروق مراد
01:04 م | السبت 02 سبتمبر 2023
الفنان محمد أنور

الفنان محمد أنور

واجه الفنان محمد أنور صعوبات عديدة في حياته المهنية، قبل أن يصبح نجمًا مشهورًا، إذ امتهن وظائف عديدة وغريبة، لم يكن الجمهور على علم بها، حتى أفصح عنها ببرنامج تفاعلكم مع سارة الدندراوي.

كانت أغرب وظيفة للفنان محمد أنور، هي احتضانه لأحد العمال «المَعلم» طوال يومه، وذلك لمنع تعرض حياته للخطر، في مقابل الحصول على 50 جنيهًا باليوم الواحد، ولمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط.

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بقلم شروق مراد