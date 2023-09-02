حكاية مهنة غريبة عمل بها الفنان محمد أنور قبل دخوله التمثيل: «الشغل مش عيب»

واجه الفنان محمد أنور صعوبات عديدة في حياته المهنية، قبل أن يصبح نجمًا مشهورًا، إذ امتهن وظائف عديدة وغريبة، لم يكن الجمهور على علم بها، حتى أفصح عنها ببرنامج تفاعلكم مع سارة الدندراوي.

كانت أغرب وظيفة للفنان محمد أنور، هي احتضانه لأحد العمال «المَعلم» طوال يومه، وذلك لمنع تعرض حياته للخطر، في مقابل الحصول على 50 جنيهًا باليوم الواحد، ولمزيد من التفاصيل يرجى الضغط على الرابط.