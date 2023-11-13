إزالة 25 حالة تعد على مساحة 4 آلاف متر في كفر الشيخ

أسفرت جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، عن إزالة 25 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، على مساحة 3 آلاف و865 مترا و22 قيراطا و10 أسهم.

إزالة 25 حالة تعدٍ بكفر الشيخ

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، من إزالة 9 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 1700 متر، كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من إزالة 8 حالات تعدٍ على مساحة 5 قراريط و10 أسهم، بقرى «كفر مجر، وأبو مندور، وشابة، وسنهور، وشباس الملح، وشباس الشهداء».

وتمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، من إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد على مساحة 2165 مترا، بقريتي «القن، وسد خميس»، كما تمكنت حملات الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، من إزالة 5 حالات تعدٍ على مساحة 17 قيراط، وتمت إزالة جميع الحالات حتى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض لجهة الولاية.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، شدّد على جميع الأجهزة والوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة والزراعة، باتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير المحاضر ضدهم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق معهم لتحقيق الردع ضد المخالفين.