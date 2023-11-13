مايا دياب تدعم لبنان: الجنوب يتعرض لقصف يستهدف الإعلام بشكل همجي

أعلنت الفنانة مايا دياب عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة x، غضبها الشديد لما يحدث في جنوب لبنان.

وكتب مايا دياب قائلة: "يارب تحمي كل مراسل وصحافي من هذا القصف اللي عم يستهدف الجسم الإعلامي تحديدا وبشكل همجي.. الحمدلله على السلامة لكل الناجين، لازلنا ننتظر خروجهم من المنطقة الخطرة ونشاهدهم على الشاشات يا رب تحمي جنوب لبنان".

يا رب تحمي كل مراسل وصحافي من هذا القصف اللي عم يستهدف الجسم الاعلامي تحديدا وبشكل همجي .. الحمدلله على السلامة لكل الناجيين ، لازلنا ننتظر خروجهم من المنطقة الخطرة ونشاهدهم على الشاشات

يا رب تحمي جنوب لبنان

#جنوب_لبنان #لبنان — Maya Diab (@mayadiab) November 13, 2023

مايا دياب تدعم جنوب لبنان

ونعت الفنانة مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة «x» شهداء مجزرة جنوب لبنان التي راح ضحيتها العديد من أبناء لبنان.

وكتبت أمس الأحد: "طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة ⁧‫عيناتا‬⁩، وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق أهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي.. عائلة كاملة، 3 ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا أن يصبحوا شهداء ولا ضحايا، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان، ولكن الحقيقة للأسف تقول عكس ذلك، لبنان بلد الوجع والحرب اللي ما وقفت فيه ولا يوم».