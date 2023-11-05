مايا دياب تدعم بلدها: للأسف لبنان في خطر
كتب:
ياسمين محمود
11:20 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مايا دياب
حرصت المطربة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» على دعم بعد سقوط شهداء في جنوب لبنان.
وكتبت مايا دياب: «من يومين قلنا وطالبنا، لبنان لا يريد الحرب.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس، والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان، الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف لبنان بخطر».
من يومين قلنا وطالبنا #لبنان_لا_يريد_الحرب .. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء ..— Maya Diab (@mayadiab) November 5, 2023
للأسف #لبنان_بخطر
مايا دياب تدعم غزة
كما حرصت على دعم القضية الفلسطينية، بعد الاعتداءات الصهيونية المتتالية، إذ كتبت «دياب» قائلة: تحية حب واحترام لكل مراسل تلفزيوني وصحافي بطل، يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث داخل غزة وعلى الحدود اللبنانية، ويعكس الصورة الهمجية للعدوان من كل الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية.
وأضافت: «الله يحميهم ويكون معهم بهالوقت الصعب.. كل يوم وكل دقيقة، يضعون أرواحهم تحت الخطر، ويعدّون الثواني والدقائق، من سيكون الشهيد التالي إلى قطار الموت»