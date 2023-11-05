مايا دياب تدعم بلدها: للأسف لبنان في خطر

حرصت المطربة اللبنانية مايا دياب، عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «x» على دعم بعد سقوط شهداء في جنوب لبنان.

وكتبت مايا دياب: «من يومين قلنا وطالبنا، ⁧‫لبنان لا يريد الحرب‬⁩.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس، والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان، الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف ⁧‫لبنان بخطر».‬⁩

من يومين قلنا وطالبنا #لبنان_لا_يريد_الحرب .. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان الأطفال والمدنيين الأبرياء ..

للأسف #لبنان_بخطر — Maya Diab (@mayadiab) November 5, 2023

مايا دياب تدعم غزة

كما حرصت على دعم القضية الفلسطينية، بعد الاعتداءات الصهيونية المتتالية، إذ كتبت «دياب» قائلة: تحية حب واحترام لكل مراسل تلفزيوني وصحافي بطل، يخاطر بحياته كي ينقل ما يحدث داخل غزة وعلى الحدود اللبنانية، ويعكس الصورة الهمجية للعدوان من كل الوسائل الإعلامية اللبنانية والعربية.

وأضافت: «الله يحميهم ويكون معهم بهالوقت الصعب.‏. كل يوم وكل دقيقة، يضعون أرواحهم تحت الخطر، ويعدّون الثواني والدقائق، من سيكون الشهيد التالي إلى قطار الموت»