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مايا دياب تنعى شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان

كتب:

ياسمين محمود
07:49 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مايا دياب

مايا دياب

نعت الفنانة مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» شهداء مجزرة جنوب لبنان التي راح ضحيتها 3 فتيات عائلة واحدة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.

استشهاد 3 فتيات من عائلة واحدة في لبنان

وكتبت مايا دياب: «يوم أمس طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة ⁧‫عيناتا‬⁩ وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق أهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي.. عائلة كاملة، 3 ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا ان يصبحوا شهداء ولا ضحايا ، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان ولكن الحقيقة للأسف تقول عكس ذلك. لبنان بلد الوجع والحرب اللي ما وقفت فيه ولا يوم».

وأضافت مايا دياب: «‏الله يرحم هالعائلة وتكون ريماس، تاليين، وليان بالجنة ويكون مع الأم اللي عم تحارب الموت بالمستشفى جنوب لبنان».

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مايا دياب تدعم لبنان

وحرصت مايا أمس عبر موقع التدوينات القصيرة إطس علي دعم لبنان بعد تفجيرات جنوب لبنان: «من يومين قلنا وطالبنا، ⁧‫لبنان لا يريد الحرب‬⁩.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس، والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان، الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف ⁧‫لبنان بخطر».

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