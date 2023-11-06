مايا دياب تنعى شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان
كتب:
ياسمين محمود
07:49 م | الإثنين 06 نوفمبر 2023
مايا دياب
نعت الفنانة مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس» شهداء مجزرة جنوب لبنان التي راح ضحيتها 3 فتيات عائلة واحدة نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي.
استشهاد 3 فتيات من عائلة واحدة في لبنان
وكتبت مايا دياب: «يوم أمس طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة عيناتا وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق أهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي.. عائلة كاملة، 3 ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا ان يصبحوا شهداء ولا ضحايا ، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان ولكن الحقيقة للأسف تقول عكس ذلك. لبنان بلد الوجع والحرب اللي ما وقفت فيه ولا يوم».
وأضافت مايا دياب: «الله يرحم هالعائلة وتكون ريماس، تاليين، وليان بالجنة ويكون مع الأم اللي عم تحارب الموت بالمستشفى جنوب لبنان».
مجزرة يوم أمس طالت جنوب لبنان وتحديدا بلدة #عيناتا وتنضم للمجازر التي تُرتكب بحق اهل غزة يوميًا من قبل هذا العدو الهمجي ..— Maya Diab (@mayadiab) November 6, 2023
عائلة كاملة، ٣ ملائكة صاروا بالسماء لم يختاروا ان يصبحوا شهداء ولا ضحايا ، كان بدهم يعيشوا حياة حلوة وكريمة ببلد آمن اسمه لبنان ولكن الحقيقة للاسف تقول عكس… pic.twitter.com/LaAj4g4v3w
مايا دياب تدعم لبنان
وحرصت مايا أمس عبر موقع التدوينات القصيرة إطس علي دعم لبنان بعد تفجيرات جنوب لبنان: «من يومين قلنا وطالبنا، لبنان لا يريد الحرب.. لكن للأسف لبنان بالحرب وبحرب خطرة جدًا، نتمنى السلامة لكل الناس، والله يرحم الشهداء اللي سقطوا اليوم بجنوب لبنان، الأطفال والمدنيين الأبرياء.. للأسف لبنان بخطر».