الحالة الصحية للفنانة مايا دياب بعد إصابتها بتسمم.. «في تحسن مستمر»

تحسنت صحة الفنانة اللبنانية مايا دياب خلال الساعات الماضية بعدما تعرضت مساء أمس لتسمم منعها من إحياء حفل غنائي في سوريا، وأصدرت بيانا اعتذرت فيها لجمهورها السوري عن عدم قدرتها على الغناء وإحياء الحفل الذي كان مقررا تنظيمه في مدينة دمشق.

الحالة الصحية لمايا دياب في تحسن

وعلمت الوطن من مصادرها أن تطورات الحالة الصحية لمايا دياب أجبرتها على عدم مغادرة المستشفى طيلة الساعات الماضية، إلى أن استقر وضعها الصحي عقب تناول بعض الأدوية.

وكتبت مايا دياب، عبر حسابها على «تويتر»: «اعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان (روزا داماس) عن إحياء الحفل المقرر يوم 27 يوليو، بسبب تسمم حاد تعرضت له، ودخولي المستشفى بسببه، أتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل.. كل الحب».

أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه.

بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل. كل الحب #مايا_دياب — Maya Diab (@mayadiab) July 26, 2023

كانت الفنانة مايا دياب طرحت منذ يومين أغنية «تقلان»، وحققت خلال الـ24 ساعة ماضية، أكثر من مليون و500 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.