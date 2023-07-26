إصابة مايا دياب بتسمم حاد ونقلها إلى المستشفى

أعلنت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تعرضها لوعكة صحية، أدت إلى إلغاء حفلها في سوريا، المقررة إقامته غدا، مشيرة إلى أنها تعرضت لتسمم حاد.

مايا دياب تعلن إلغاء حفلها في سوريا

وكتبت مايا دياب، عبر حسابها على «تويتر»، :«أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان (روزا داماس) عن إحياء الحفل المقرر غدا 27 يوليو، بسبب تسمم حاد تعرضت له، ودخولي المستشفى بسببه، أتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف أفضل.. كل الحب».

أعتذر من الجمهور السوري والقيّمين على مهرجان "روزا داماس" عن إحياء الحفل المقرر غدا ٢٧ تموز بسبب تسمم حاد تعرضت له ودخول المستشفى بسببه.

بتمنى التقي فيكم قريبًا جدًا وبظروف افضل. كل الحب #مايا_دياب — Maya Diab (@mayadiab) July 26, 2023

وطرحت الفنانة مايا دياب، أغنية «تقلان»، وحققت خلال الـ24 ساعة ماضية، أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد.