«زراعة الشرقية»: نستهدف 87 ألف فدان من بنجر السكر في الحقول

قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المديرية تستهدف زراعة نحو 87 ألفا و531 فدانا من بنجر السكر، مشيرا إلى أن المزارعين يقبلون على زراعته خاصة أن المزارع يجني ربحا منه في آخر الموسم وعند توريده لشركات السكر.

زراعة أكثر من 36 ألف فدان بنجر

وأوضح «نصير»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى زراعة نحو 36 ألفا و703 أفدنة من بنجر السكر في الحقول الزراعية المتفرقة بأنحاء المحافظة، خاصة في المراكز التي تجود فيها زراعته وفقا لخصائص التربة.

سعر التعاقد لطن البنجر

وأشار مدير عام الزراعة، إلى أنه تم تحديد سعر التعاقد على طن بنجر السكر بنحو 1000 إلى 1100 جنيه عند التوريد لشركات السكر، لافتا إلى أن المزارع يحصل على أجود أنواع التقاوي من الشركات المتعاقدة كما تنقل الشركات عند الحصاد من الأرض مباشرة الى الشركة دون تكبد المزارع عناء النقل او تحمل تكلفته.

توقيت زراعة بنجر السكر

وذكر أن بنجر السكر يعد محصولا استراتيجيا مهما تعتمد عليه الدولة في صناعة السكر الأبيض وصناعات أخرى؛ لذا تحفز المزارعون على الإقبال على زراعته وزيادة الرقعة الزراعية منه، مشيرا إلى مواعيد زراعته والتي تبدأ من نهاية شهر 8 وحتى نهاية شهر 10 في 3 عروات، وتعد العروة الأولى هي أفضل مواقيت زراعة بنجر السكر وتعود بالإيجاب على نسبة ارتفاع السكر به فضلا عن إنتاجه الأعلى في هذا التوقيت.