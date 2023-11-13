الإعلامية خلود زهران: مبادرة «المتحدة» لدعم غزة تؤكد دورها المجتمعي المهم

قالت الإعلامية خلود زهران، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لها دور مجتمعي مهم، وقافلة المساعدات التي أرسلتها الشركة لغزة ليست أول أدوارها المجتمعية؛ إذ سبق وقدمت خدمات كان آخرها تبرعها بأرباح مهرجان العلمين لصالح حياة كريمة.

وتابعت خلود زهران، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أرسلت اليوم رسالة تضامنية مع القضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات الغذائية والمياه لأن أشقائنا في حاجة شديدة جدا لهذه المساعدات.

واستطردت: «المتحدة حريصة على نقل الصورة للعالم كله ونقل ما يعانيه الشعب الفلسطيني وعشان كدا كنا حريصين أننا نكون موجودين عشان نعلن تضامنا ونبعث رسالة أننا مستمرين في دعمنا لأهالينا بقطاع غزة واستمرار تدفق المساعدات».

وكشفت زهران عن أنه كانت هناك زيارة للمصابين من أهالينا في غزة الذين يتلقون العلاج بمستشفى العريش، قائلة: «كان علشان نطمن عليهم وندعمهم».