الإعلامية خلود زهران: «الرأي والرأي الآخر» عنوان شامل للحوار الوطني

قالت الإعلامية خلود زهران، إن الرأي والرأي الآخر هو عنوان شامل لما شهدناه الفترة الماضية بالحوار الوطني، مشيرةً إلى أن كل شخص عبّر عن رأيه في محاور الحوار الثلاثة، وهو ما يمكّن من الوصول إلى حلول أفضل في النهاية، لافتةً إلى أن الحوار الوطني يسع أحلام الجميع.

الجلسات الماضية عززت ثقافة التفاهم

وأضافت «خلود زهران»، خلال تقديم حلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجلسات الماضية عززت من ثقافة التفاهم بين جميع الفئات، بالرغم من الاختلافات في الرؤى، وبات التوافق عنوانا عريضا للحوار الوطني مع تحسن الوعي السياسي والثقافي وتعزيز دور الحقوق والحريات الفردية.

الهدف الرئيسي للحوار الوطني

وتابعت الإعلامية، بأن الحوار الوطني حين أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي أدرك الجميع أن الهدف الأول والرئيسي له هو فتح قنوات الاتصال لتلعب دورا رئيسا في طرح روشتة علاج شاملة للتعامل مع الأزمات، كي نرسم أخيرا خريطة الجمهورية الجديدة، مشددة على أن الحوار الوطني يسع أحلام الجميع.