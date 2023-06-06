خلود زهران: الحوار الوطني شعبي بامتياز.. واكتسب مصداقية كبيرة

قالت الإعلامية خلود زهران، إنّ الحوار الوطني شعبي بامتياز ويناقش قضايا تتصل اتصالا مباشرا بكل الجوانب الحياتية للمواطنين، ويتسم ببساطة لغته رغم جرأتها المختلفة وغير المعتادة، لذلك جذب اهتمام المواطن.

الاختلاف لا يفسد للوطن قضية

وأضافت «زهران»، مقدمة برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني اكتسب مصداقية كبيرة لأن جلساته علنية ومذاعة على الهواء مباشرة بكل ما فيها من آراء متباينة، فلا خطوط حمراء ولا إقصاء لأحد، مشددةً على أن ما يحدث داخل أروقة الحوار الوطني يعبر بصدق عن حالة الحوار الحقيقية وطبيعة المرحلة التي تستمع لجميع الآراء وتستفيد منها لأن الاختلاف لا يفسد للوطن قضية: «نلمس منذ انطلاق جلسات الحوار الوطني جوهر القضية، إذ أن مساحات الثقة تنسج خيوطها سريعا وأقرب مما يظن الجميع».

وتابعت الإعلامية: «رأينا لأول مرة منذ سنوات شخصيات عامة وسياسية يتحدثون بنفس لغتهم في الشأن العام، ومشاركتهم تؤكد مصداقية الحوار للتأكد من وصول صوتهم لأعلى المستويات، لذا قدموا طرحا غير مسبوق ورؤى وأفكار من مختلف الاتجاهات في 113 قضية، ووسط استقبال كل الآراء بصدر رحب تماما».