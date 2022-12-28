خلود زهران: موجودون فى الشارع لنقل الصورة بموضوعية وحيادية

ترى الإعلامية خلود زهران، أن هناك شريحة كبيرة من الجمهور تمردوا على وسائل الإعلام التقليدية المرئية والمسموعة بشكل عام، وهى من أبرز التحديات التى واجهتها «إكسترا نيوز» حيث تعمل القناة والعاملون بها، على خلق تواصل أكبر مع المشاهد من خلال آليات عديدة، منها مواكبة العصر ومتطلبات واحتياجات الجمهور باستخدام أحدث التقنيات، بالإضافة إلى التواصل مع جيل الشباب عن طريق السوشيال ميديا بشكل أكبر، والوجود فى الشارع لنقل الصورة الحقيقية بموضوعية وحيادية.

وأشارت «زهران»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن نجاح «إكسترا نيوز» يعود إلى أن «القناة منذ انطلاقها كانت وما زالت وستظل فى قلب الحدث، خاصة فيما يتعلق بالمواطن المصرى والمبادرات الرئاسية، لأن القيادة السياسية أطلقت العديد من المبادرات التى تهدف لتقديم الدعم للمواطن فى مختلف القطاعات، ومساندته فى ظل الظروف المعيشية الصعبة التى يمر بها العالم».

وأضافت: «كان دورنا إبراز كل هذه الجهود وعرض صورة لما كان عليه الوضع قبل ذلك، خاصة أن مصر مستهدفة من قوى الشر، وبالتالى يقع على عاتقنا دور كبير فى إبراز ما تفعله الدولة للعالم وللمواطن المصرى فى ظل الوضع المضطرب دولياً». وأشادت «زهران» بالكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، قائلة: «الطاهرى قيادة شابة تدعم كل فرد بحماس كبير، ويمنح فرصاً عديدة لوجوه جديدة، كما يفتح مجالاً للأفكار الجديدة ويسعى لتنفيذها وتطويرها، فنحن محظوظون بوجود الطاهرى لأنه داعم ومؤمن بالنجاح الجماعى».