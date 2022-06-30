خلود زهران: آمال ماهر كشفت زيف الإخوان.. وستظل صوت مصر في مناسبات عدة

قالت الإعلامية خلود زهران، إن الشائعات حول اختفاء المطربة المصرية القديرة آمال ماهر كانت من جماعة الإخوان الإرهابية، وهم لن يتوقفوا ابدًا عن الحقد والكره، كما أن الغل دائما سيظل في نفوسهم، متمنية من المواطنين، أن لا يكون هناك تصديق للشائعات، التي يروجها جماعة الإخوان بسبب غضبهم الشديد من الشعب المصري الذي قام بثورة 30 يونيو، «الحمد لله الدولة ستحقق انتصارات، بفضل إدراك الشعب المصري الواعي المدرك لنوايا تلك الجماعة، ومدركين تمامًا أنهم مش عاوزين لينا الخير»، وذلك خلال تقديمها برنامج «آخر ساعة»، على شاشة «Extra news».

آمال ماهر ستظل صوت مصر في مناسبات عديدة

وعلقت «زهران»، على فيديو آمال ماهر، متسائلة عن أثار التعذيب وأثار الضرب الذي روجتها جماعة الإخوان الإرهابية الآثمة، « آمال ماهر من المطربات اللي احنا بنحبها جدًا، وفعلًا هي دائما بنشوفها صوت مصر في مناسبات عديدة»، موجه حديثها للفنانة: « حمدلله على السلامة، ظهورك نسف شائعات جماعة الإخوان، الجماعة تسعى لتدمير الوطن وتدميرنا، وهم لا يهتموا بالوطن لأن الوطن بالنسبة لتلك الجماعة مجرد حفنة من التراب العفن، لذلك تعكف الجماعة الإرهابية على التشوية والافتراءات، بفضل وعي المواطن المصري الذي أصبح يدرك حجم التحديات والأكاذيب».

جماعة الإخوان تسعى لتزييف كل جهود الدولة

وأوضحت الإعلامية خلود زهران، أن الدولة المصرية قامت بالقضاء على العشوائيات وتوفير سكن ملائم للمواطن المصري، وتحاول الارتقاء بحياة المواطن المصري، لكن عندما تولى جماعة الإخوان الإرهابية حكم مصر جاءوا بالخراب والدمار على الدولة المصرية، «هما مش حابين أننا نظهر ونبقى أقوى، ظهور الفنانة آمال ماهر كشفت زيف الجماعة بقينا عارفين في أي ظرف هيطلعوا يشهوهوا ويقولوا كلام مش حقيقي، هتفضل عقيدتهم هي الزيف والفساد في الأرض، الشائعات لتدمير مصر».