يتميز برج العذراء بأنه ذكي ودؤوب في عمله وقارئ بارع، يحب الأصدقاء والاجتماعات والحفلات، ويقدر الحياة الأسرية ويهتم بتفاصيلها الصغيرة، ويتميز بالعاطفة القوية والقدرة على التعبير الفني والإبداعي، لكنه كثيرا ما يكون عرضة للتردد والتشتت والتأثر بمشاعر الآخرين بشكل مبالغ فيه.

يحب مواليد برج العذراء السلام والهدوء ويميلون إلى الابتعاد عن الصراعات والمواجهات، ومن مشاهير برج العذراء حسين الجسمي والمطرب الراحل عامر منيب، وتوضح «الوطن» حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 14-11-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق موقع الأبراج اليومية.

حظك اليوم برج العذراء مهنيا

تتوقع لك الأفلاك يا برج العذراء نجاحات، ومن المحتمل أن تأتي إليك اليوم أموال من مصادر غير متوقعة، واستثمارات عقارية أو في مجال البورصة، لذا تنصحك بأن تسيطر على عادة الإسراف التي اتسمت بها مؤخرا.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيا

وعلى الصعيد العاطفي تخبرك الأفلاك بأنه قد تحمل لك الأيام معلومات عن شريك حياتك تفاجئك بشكل كبير، لذا عليك أخد الأمور بهدوء ولا تتسرع في إصدار الأحكام حتى لا تندم بعد فوات الأوان، فقد تحمل تلك المفاجأة في طياتها أشياء سعيدة.