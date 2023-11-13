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«التنمية المحلية»: تطوير 305 مراكز تكنولوجية وتشغيل 37 متنقلة

كتب:

وائل فايز
11:34 م | الإثنين 13 نوفمبر 2023
مركز متنقل

مركز متنقل

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنهاء تطوير 305 مراكز تكنولوجية ثابتة من إجمالي 341 مركزًا على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المواطنين، وتم تسليم وتشغيل 37 مركزًا تكنولوجيًّا متنقلًا من إجمالي 50 سيارة.

تقييم المراكز التكنولوجية 

ونوّه وزير التنمية المحلية، في تقرير صادر عن مركز معلومات مجلس الوزراء، بجهود الوزارة في متابعة منظومة تشغيل وتقييم أداء المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، حيث تم تعديل المدد المطلوبة لأداء بعض الخدمات من خلال المراكز التكنولوجية.

مراكز متنقلة 

وأوضح أنّ هناك 23 مركزا ثابت جارٍ إنهاء تطويرها، خلال العام المالي الحالي، علاوة على وجود 13 سيارة متنقلة جارٍ تسليمها للمراكز المتنقلة خلال العام المالي الحالي 2023-2024.

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.