«شباب الإسكندرية» تنظم ورشة عمل ضمن «مبادرة حرفتك مهنتك» بمركز شباب طوسون 

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ورشة «فن المكرمية» بمركز شباب طوسون، التي تستمر حتى الغد، بمشاركة 15 فتاة ضمن مبادرة «حرفتك مهنتك».

نشر ثقافة العمل الحر

وقالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، إن المبادرة تضمنت تنفيذ مجموعة من الورش المتخصصة في كيفية صناعة منتجات هاند ميد، وجرى تدريب الفتيات والسيدات على أنواع المنتجات والخامات، والتصميم، والمواد المستخدمة لظهور المنتج النهائي، حيث تهدف المبادرة إلى دعم الحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر، واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءة الشباب والفتيات لإنشاء مشروعات صغيرة تساهم في حياة أفضل.

وأشارت «الشريف»، إلى أن المبادرة تجرى تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنفذها وزارة الشباب والرياضة، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، «الإدارة العامة للفتاة والمرأة» بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ممثلة في «الإدارة العامة للشباب».