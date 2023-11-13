أستاذ إعلام بجامعة الخليل: تحول الرأي العام الغربي يؤكد فشل الدعاية الإسرائيلية

قال سعيد شاهين، أستاذ الإعلام بجامعة الخليل، إن التغيرات الملموسة في الرأي العام العالمي الآن، تؤكد أن السياسة الإعلامية للاحتلال الإسرائيلي فشلت فشلاً ذريعاً، وكانت تعتقد أن الآلة الإعلامية التقليدية ستعيد الفلسطينيين للمربع الأول، وهو مربع النكبة.

من حسن الحظ وجود وسائل إعلام بديلة

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من الخليل مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه من حسن الحظ وجود وسائل إعلام بديلة الآن تمكنت أن تنقل للجيل الجديد وأجيال تالية الحقيقة التي تحصل في غزة، هذه البقعة البسيطة من الأرض التي تلقت آلاف الأطنان من القنابل ما يفوق القنابل النووية.

المظلومية الفلسطينية باتت حاضرة

وأوضح أن الرأي العام الأمريكي بات يميل للسردية الفلسطينية، وأن المظلومية الفلسطينية باتت حاضرة لديهم وكل هذا انعكس على الإدراة الأمريكية التي تستعد لخوض الانتخابات وهي في أمس الحاجة للناخبين لذا تتخطب ويوجد فيها نوع من الشيزوفرينيا «انفصام الشخصية»، السياسية لديها مؤكدا أن أمريكا تدعوا إسرائيل لضبط النفس فيما يخص قتل الأبرياء واستمرار الجرائم، وفي نفس الوقت تصر على عدم وقف إطلاق النار وهذا يوضح أن الإدراة الأمريكية ليست جادة حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أن الرأي العام الميداني ربما يؤتي أكله بعد فترة لأنه قد يغير الواقع.

وتابع أن الجيش الإسرائيلي يتخبط في قراراته ويحاول أن يصنع صورة لجيشه من الانتصار بتدمير ومحاصرة مستشفى الشفاء الذي روج كثيرًا له على اعتبار أن قادة حماس تقبع تحته وبمجرد دخوله يعتبر انتصارًا لهم.