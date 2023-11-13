محمد حماقي يؤجل حفلاته بأمريكا الشمالية تضامنا مع أهالي غزة

أعلن الفنان محمد حماقي تأجيل جولة حفلاته في أمريكا الشمالية، المقرر إقامتها من 22 فبراير إلى 3 مارس 2024، نظرًا للأحداث الحالية في غزة.

حماقي يؤجل حفلاته الغنائية

وأصدرت الشركة المنتجة بيان تقول في: «‏نعتذر بشدة ولكن يؤسفنا إبلاغكم بتأجيل جولة الفنان محمد حماقي في أمريكا الشمالية إلى 22 فبراير - 3 مارس 2024، نظرًا للأحداث الحالية في غزة».

وأضافت: «سيتم الإعلان عن التواريخ الدقيقة لكل ولاية قريبًا جدًا.. سنتصل بجميع حاملي التذاكر لتقديم خيارات.. الاحتفاظ بتذكرتك للتاريخ الجديد أو الحصول على استرداد كامل المبلغ».

كان الفنان محمد حماقي قرر التبرع بأرباح حفلاته في الفترة المقبلة لدعم الأسر الفلسطينية بغزة التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي مؤخرا، وكتب عبر صحفاته على منصّات التواصل الاجتماعي: «طول عمر الفن له قوة بتظهر في المواقف الصعبة.. دايما كنت بقف عند قوة أم كلثوم لما كانت في عز الحرب بتعمل حفلات علشان أرباحها تروح لدعم الجيش المصري، المجهود الحربي».