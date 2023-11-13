حنان مطاوع عن شخصيتها في مسلسل صوت وصورة: ست مصرية مكافحة

أعربت الفنانة حنان مطاوع، خلال استضافتها ببرنامج et بالعربي، عن سعادتها بنجاح مسلسل صوت وصورة.

وقالت مطاوع عن شخصيتها في مسلسل صوت وصورة: «رضوى ست مصرية أوي مكافحة، أحلامها كلها تتمحور إنها تربي بنتها وتقعد مع زوجها يعني أبسط الحياة الروتينية بالنسبة لها سعادة، والمشكلة إن رضوى شخصية عادية جدا يتم وضعها في ظروف غير عادية ودخلت في عالم التكنولوجيا الموحش الذي نتواجد فيه حاليا، العالم الذي يغرب البشر ويشرسهم ويبعدهم عن بعض».

مسلسل صوت وصورة

ويضم مسلسل «صوت وصورة» عددا كبيرا من نجوم الفن، أبرزهم حنان مطاوع ووليد فواز وصدقي صخر وعمرو وهبة ومراد مكرم ونجلاء بدر وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج محمود عبدالتواب.

وتدور أحداث المسلسل حول أزمة مواقع التواصل الاجتماعي ومدى التضليل للواقع من خلال عرض قصة إنسانية.