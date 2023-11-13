مرصد الأزهر لمكافحة التطرف: الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدا

قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن اللغة الإسبانية أحد أكثر اللغات المنتشرة في العالم، إذ توجد 22 دولة تتحدث باللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أن العالم الإسباني فسيح ولا يقتصر على دولة واحدة مثلما يعتقد البعض، ولذلك هي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

تاريخ أمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية طويل

وتابع «البدري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن تاريخ أمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية طويل وحافل، فهي مكان داعم وجاذب لمجموع اللاجئين والنازحين الذي نزحوا من فلسطين في النصف الثاني من القرن الـ19، لافتًا إلى أن هناك انتفاضة موجودة في أمريكا اللاتينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن كولومبيا طالبت من السفير الإسرائيلي الاعتذار عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وطالبته بالرحيل.

الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا

وأشار إلى أن الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا، مضيفًا أن وحدة رصد اللغة الإسبانية تعمل على توجيه الخطاب والرسائل إلى المجتمع الإسباني ومجتمع أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن مرصد الأزهر الشريف هو الوحيد في العالم الذي يعمل بـ13 لغة، ويعمل على قراءة وما يبث على مستوى كافة وسائل الإعلام، ومواجهة التطرف والإرهاب وخلافه.