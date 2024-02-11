استخراج برنت تأمينات.. إليك الخطوات والمستندات المطلوبة

استخراج برنت تأمينات.. من المستندات المهمة والتي توجب على المقبولين في الوظائف الجديدة استخراجه وتقديمه للجهة طالبة التوظيف، وبرنت التأمينات هو وثيقة رسمية معتمدة من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، توضح بيانات المؤمن عليه، بما في ذلك الرقم التأميني وتاريخ الاشتراك والمبالغ المستحقة، ومدد الاشتراك وتاريخ إنتهاء الاشتراك.

التفاصيل المتعلقة باستخراج برنت تأمينات

وتوضوح «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بـ استخراج برنت تأمينات، من حيث الأوراق المطلوبة والخطوات والأماكن المخصصة لذلك.

خطوات الاستعلام عن برنت التأمينات

قبل البدء في استخراج برنت تأمينات لا بد من الاستعلام عنه، إذ أتاحت هيئة التأمينات إمكانية الاستعلام عن برنت تأمينات أون لاين باتباع الخطوات الآتية:

- تصفح الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الإلكتروني.

- اختر الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي.

- اضغط على بدء الخدمة.

- ادخل البيانات المطلوبة والتي تشمل: «الرقم القومي والاسم الأول للأم باللغة العربية».

- اضغط على أيقونة «أنا لست روبوت».

- اضغط إرسال الطلب.

- يظهر أمامك الرقم التأمينى.

أماكن استخراج برنت تأمينات

يمكن لاستخراج برنت تأمينات من خلال مكتب التأمينات التابعة لمحل إقامة المواطن الراغب في استخراجه، حيث يوجد في كل مدينة مكتب تأمينات على الأفراد، وفي حالة عدم التمكن من الوصول إلى مكتب التأمينات الاجتماعية في المدينة التابع لها محل الإقامة أو مواجهة أي مشكلة في الرقم التأميني، يجب التوجه إلى مكتب التأمينات الرئيسي التابع لمحافظة محل الإقامة.

مواعيد استخراج برنت تأمينات

يكون مسمح للمواطن استخراج برنت تأمينات يوميا خلال مواعيد العمل الرسمية من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا، ما عدا العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية.

المستندات المطلوبة لاستخراج برنت تأمينات

يتطلب استخراج برنت تأمينات من مكاتب التأمينات، المستندات التالية:

- البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد.

- يجب أن يكون برنت التأمينيات مستخرجا بشكل إلكتروني ومختوم بختم المكتب وتوقيعه من خلال مدير المكتب، حتي يكون صالحًا للاستخدام في أي إجراءات رسمية.

الشروط الواجب توافرها لاستخراج برنت التأمينات

وتشمل الشروط التي يجب توافرها لاستخراج برنت التأمينات:

- أن يكون المؤمن عليه مسجلا لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

- أن يكون لدى المؤمن عليه رقم تأميني ساري.

- أن يكون لدى المؤمن عليه المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

استخدامات برنت التأمينات

تستخدم وثيقة برنت التأمينات في العديد من الأغراض، مثل:

- تقديمها إلى الجهات الحكومية أو الخاصة للحصول على خدمات أو مزايا معينة.

- تقديمها إلى البنوك للحصول على قرض أو تمويل.

- تقديمها إلى الشركات للحصول على تأمين أو مزايا أخرى.

معلومات تشملها وثيقة برنت التأمينات

- البيانات الشخصية للمؤمن عليه، مثل: «الاسم والعنوان ورقم الهاتف».

- الرقم التأميني.

- تاريخ الاشتراك.

- المبالغ المستحقة.

- مدد الاشتراك.

- تاريخ انتهاء الاشتراك.

فائدة التأمينات الاجتماعية

وتعد التأمينات الاجتماعية نظام يهدف إلى حماية العمال والمهنيين من المخاطر الاجتماعية، مثل الشيخوخة والمرض والعجز والبطالة، بما توفره من المعاشات والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.

وتوفر هيئة التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي العديد من الخدمات للمؤمن عليهم، مثل:

- تسجيل المؤمن عليهم وإصدار أرقامهم التأمينية.

- تسوية مدد الاشتراك وتسجيل المبالغ المستحقة.

- صرف المعاشات والتأمين الصحي والتأمين ضد البطالة.

أنواع التأمينات الاجتماعية

توفر الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنواع التأمينات التالية:

التأمين الاجتماعي على الشيخوخة والعجز والوفاة

وتهدف إلى توفير معاش للمؤمن عليه عند بلوغه سن التقاعد، أو عند حدوث عجز يحول دون قدرته على العمل، أو عند وفاته.

التأمين الاجتماعي على المرض

يهدف إلى توفير خدمات طبية للمؤمن عليه وأسرته في حالة المرض.

التأمين الاجتماعي ضد البطالة

يهدف هذا النوع من التأمين إلى توفير تعويضات للمؤمن عليه في حالة فقدانه لعمله.

مزايا التأمينات الاجتماعية

توفر التأمينات الاجتماعية العديد من المزايا للمؤمن عليهم، مثل:

- الحصول على معاش عند التقاعد.

- الحصول على خدمات طبية مجانية أو بأسعار مخفضة.

- الحصول على تعويضات في حالة فقدان العمل.

- تساهم التأمينات الاجتماعية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وذلك من خلال توفير الحماية الاجتماعية للعمال والمهنيين، ودعم الاقتصاد الوطني.