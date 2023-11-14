أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، توقف مولد الطاقة الوحيد في مستشفى الأمل بخان يونس، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها.

وقال الكاتب الصحفي الفلسطيني، تحسين الأسطل، إن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الصحفيين والمصورين لمنع العالم من مشاهدة جرائمه، حيث اغتال الطيران الإسرائيلي حتى الآن 41 صحفياً.

وقدم «الأسطل»، خلال مكالمة هاتفية مع برنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة CBC، العزاء في مصور قناة «القاهرة الإخبارية» الذي استشهد في قطاع غزة.

وقال: «نعزي أنفسنا ونعزي الإعلام المصري والصحفيين المصريين، في مصور القاهرة الإخبارية الذي سقط بقذائف الاحتلال الإسرائيلي، لينضم إلى عشرات الشهداء من الصحفيين».