الهلال الأحمر الفلسطيني: قصف وانفجارات عنيفة في محيط مستشفى القدس بغزة

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأنّ جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ذكرت أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل إطلاق النار والقصف العنيف في محيط مستشفى القدس بمنطقة تل الهوى في غزة.

وأوضحت الجمعية أنّ قافلة المركبات التي انطلقت من جنوب قطاع غزة باتجاه المستشفى برفقة الصليب الأحمر لتأمين عملية إخلاء المرضى والطواقم الطبية توقفت في المحافظة الوسطى، لحين تمكنها من مواصلة السير بسبب خطورة الأوضاع في محيط المستشفى.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، أعلنت أمس خروج مستشفى القدس في غزة عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بسبب نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي.

توقف 23 مستشفى

وتوقفت 23 من أصل 35 مستشفى عن العمل بشكل كامل في غزة، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

في حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن ارتقاء أكثر من 11 ألفا و78 شهيدا، بينهم 4506 أطفال و3027 امرأة، إضافة إلى إصابة 27 ألفا و490 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال.