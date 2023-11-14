الصحة الفلسطينية: ننسق مع الجانب المصري لنقل المصابين لتلقي العلاج

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على أنه خلال 48 ساعة سوف ينفد الوقود بالقطاع وتتوقف المستشفيات تماما عن العمل، لافتا إلى أن دولة الاحتلال الاسرائيلي تواصل خنق المنظومة الصحية في غزة من خلال منع وصول الإمدادات الطبية للمستشفيات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حصار مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة لليوم الرابع على التوالي، مؤكدا على توقف مولد الكهرباء في مجمع الشفاء الطبي بغزة والمجمع خرج بشكل كامل من الخدمة.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أن هناك زيادة هائلة في أعداد الشهداء والمصابين: «أصبحنا عاجزين عن حصر الأعداد لانقطاع وسائل الاتصال مع المستشفيات، وننسق مع الجانب المصري لنقل المصابين من أجل تلقي العلاج اللازم في مصر».