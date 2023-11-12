أعلنت الصحة الفلسطينية، توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا بسبب نفاد الوقود، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، أنّ أكثر من 50% من الوحدات السكنية مدمرة بالكامل وغير صالحة للسكن، والمرافق الصحية غير العاملة بسبب نقص الوقود أو القصف 19 من أصل 35 مستشفى و51 من أصل 72 عيادة صحية أولية.

وأضافت الوزارة في تقرير، أنّه بشأن المرافق التعليمية 278 مدرسة متضررة و38 متضررة كليا، وتعرضت 50 منشأة تابعة للأونروا بما في ذلك العديد من ملاجئ الطوارئ المخصصة للأضرار، إذ أصيبت إحداها بشكل مباشر ما أدى إلى استشهاد 13 مواطنا وإصابة 195 آخرين بين النازحين، وتضرر ما لا يقل عن 7 كنائس و66 مسجدا جراء القصف الإسرائيلي.