إعلان نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء

تُعلن اليوم الثلاثاء، نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، حيث ينتظر الآلاف من أبناء المحافظة ظهور النتيجة على أحر من الجمر، تلبية لنداء الحق لحج بيت الله الحرام.

نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ

تستعرض «الوطن»، رابط الاستعلام عن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية.

وللحصول على نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، عليك اتباع الخطوات التالية:

- يجب الدخول إلى بوابة الحج المصرية الموحدة، وذلك من خلال الضغط من هنـــا.

- عقب ذلك يتم الضغط على خانة استعلام عن نتيجة القرعة.

- إدخال الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي.

- يلي عقب ذلك إدخال كود التحققق الظاهر على الموقع.

- يتم الضغط على كلمة بحث، وسوف تظهر النتيجة لك بعد تلك الخطوة لحج القرعة.

- إذا كان الشخص صاحب الرقم القومي قد فاز في نتيجة قرعة الحج، عليه استكمال باقي الإجراءات المطلوبة لإنهاء أوراق السفر للفائز.

نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ

وكشف مصدر مطلع بمديرية التضامن الاجتماعي، في محافظة كفر الشيخ، لـ«للوطن»، أن نتيجة حج القرعة بالرقم القومي 2024 في كفر الشيخ، سوف يتم الإعلان عنها صباح اليوم الثلاثاء، داخل قاعة قصر ثقافة كفر الشيخ، بمدينة كفر الشيخ، في محافظة كفر الشيخ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من المتقدمين وأسرهم.