اليوم.. آخر فرصة للتقديم في حج القرعة بوزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أن اليوم آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في الحج لعام 1445-2024م، في جميع مديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات.

وبدأ التقديم في قرعة الحج منذ السبت 21 أكتوبر الماضي، بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة من الراغبين في المشاركة بقرعة الحج والمعلنة في بيان سابق صادر عن وزارة الداخلية.

طرق التقديم لقرعة الحج 2024

وحددت وزارة الداخلية، طرق التقديم لقرعة الحج هذا العام قبل انتهاء الموعد خلال الساعات المقبلة، كما يلي:

- التقديم في جميع أقسام ومراكز الشرطة، ومديريات الأمن بالقاهرة والمحافظات، لجميع الراغبين و دون التقيد بمحل الإقامة.

- عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبوابة المصرية للحج هنا.

- عبر الخدمة الصوتية على رقم 27983000 – 02.

المستندات المطلوبة للتقديم لحج القرعة

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لـ6 أشهر مقبلة.

- بيان الحالة الصحية .

- إرفاق شهادة التطعيم لجرعات فيروس كورونا.

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024

- الاسم المدون ببطاقة الرقم القومي.

- الرقم القومي.

- رقم الهاتف المحمول للمتقدم على ان يكون مسجل باسمه، وإرفاقة برقم هاتف آخر لأحد الأقارب.