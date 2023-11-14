أمطار رعدية غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة المكنسة

شهدت مدينة الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة منذ قليل، بنطاق حي المنتزه الأول وذلك تزامنا مع توقعات سقوط أمطار بنسبة 50%، مع استمرار الصقيع الذي يصحب منخفض البحر الأبيض المتوسط، في أول أيام نوة المكنسة وإعلان حالة الطوارئ بالإسكندرية.

وصحب الأمطار التي ضربت الإسكندرية، رعد ورياح شديدة وسط أجواء باردة مع درجة حرارة وصلت 19 درجة مئوية فجر اليوم الثلاثاء، وذلك بعدما بدأت الأمطار اليوم في الهطول بشكل تدريجي مع الرابعة والنصف من فجر اليوم الثلاثاء.

أمطار رعدية على الإسكندرية

وتسببت السحب الرعدية، في هطول الأمطار على الإسكندرية، وتتمركز الأمطار بمناطق من السواحل الشمالية، في أول أيام نوة المكنسة، تزامنا مع إعلان العمل وفقا لحالة الطوارئ.

طوارئ في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية، خصوصًا بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها.

وأكدت الشركة، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والمصبات، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية وتخفيض مناسيب بيارات الرفع.