استشهاد 11 ألفا و360 فلسطينيا بينهم 4609 طفل منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اليوم إلى 11360 شهيدًا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 28200 جريح.

4609 أطفال منذ بدء العدوان الإسرائيلي

ووصل عدد الشهداء من الأطفال إلى 4609 أطفال، و3100 امرأة، و678 مسنًا، وفي الضفة الغربية ارتفع عدد الشهداء إلى 180 شهيدًا والجرحى إلى 2700 جريح.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية إلى أن 3250 مواطنًا لا زالوا مفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1700 طفل.