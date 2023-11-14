سميرة محسن: الدورة الجديدة من «شرم الشيخ للمسرح» تتميز بالتنوع الثقافي

أعربت الفنانة القديرة سميرة محسن عن سعادتها البالغة لتكريمها ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، والمقرر إقامته نهاية الشهر الجاري.

تكريم سميرة محسن

وقالت سميرة محسن في تصريحات لـ«الوطن»: «شعور رائع أن يتم تكريمي في المهرجان الذي ولد على يدي رفقة ابني وتلميذى المخرج مازن الغرباوي، وشعور بالفخر أن تحمل الدورة الجديدة اسمي، وأن يتم فيها تكريم عدد كبير من نجوم الفن والمسرح في مصر والوطن العربي».

وشددت على أن الدورة الجديدة من المهرجان ستكون مختلفة، ولديها تنوعا ثقافيا كبيرا بمشاركة عروض من كافة دول العالم.

مهرجان شرم الشيخ للمسرح

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو العالمي نادر عباسي، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.