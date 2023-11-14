الأرصاد الجوية: تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية على 3 محافظات

تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق في «الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ»، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

جاء ذلك حسبما نشر الحساب الرسمي للهيئة العامة الأرصاد الجوية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في وقت سابق، من تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ونوهت هيئة الأرصاد إلى سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.