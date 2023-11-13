نصائح عاجلة للمواطنين بعد تحذير «الأرصاد» من الأمطار الرعدية.. تستمر 3 أيام

حالة من التقلبات الجوية يشهدها الطقس حاليًا مع قرب بداية فصل الشتاء؛ لاسيما بعد سقوط أمطار أمس الأحد، على عدد من المحافظات، ومن المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا في نسبة سقوط الأمطار الرعدية على مناطق متفرقة، بداية من غدًا الثلاثاء ولمدة 3 أيام، ولأن الإصابة بنزلات البرد غالبًا ما تكثر مع سقوط الأمطار وانتشار الأجواء الشتوية بشكل عام، فيمكن الإشارة إلى عدة نصائح عاجلة لتفادي الإصابة بنزلات البرد في الأيام المقبلة.

ارتفاع في سقوط الأمطار الرعدية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة لها على القناة الأولى، أن البلاد ستشهد ارتفاعًا في سقوط الأمطار بداية من غدًا الثلاثاء ولمدة 3 أيام، على أن تتحسن الأحوال الجوية يوم الخميس، لافتة إلى أن الأمطار ستكون رعدية، وستغطي معظم محافظات الجمهورية، ناصحة المواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الأيام.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الإصابة بنزلات البرد دائمًا ما تزداد خلال فصل الشتاء وانتشار الأجواء الشتوية، لا سيما لدى أصحاب الأجهزة المناعية الضعيفة؛ إذ أن جهاز المناعة يمثل خط الدفاع الأول في الجسم للتصدي لكافة الفيروسات والبكتيريا الضارة التي تهاجم الجسم من وقت لآخر، لا سيما في فصل الشتاء.

نصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد

وقدم «الحوفي» عدة نصائح يجب الالتزام بها لتجنب الإصابة بـ نزلات البرد خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع تحذير هيئة الأرصاد الجوية، منها:

- تناول الأطعمة الصحية التي تدعم جهاز المناعة.

- الإكثار من تناول المشروبات الدافئة، مثل الينسون والجنزبيل.

- ارتداء الملابس الثقيلة، لا سيما في الساعات الأولى من الصباح والمتأخرة من الليل لحماية الجسم من لسعات البرد.

- تجنب لمس الوجه والفم والعينين بأيدينا قبل غسلها.

- الإكثار من تناول المياه؛ إذ أنها تقوي جهاز المناعة.

- متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

- تناول ملعقة عسل نحل على ملعقة عصير ربع ليمونة، لتقوية المناعة.

- الإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على فيتامين «c» و«A» و«D»، مهمة في الشتاء لزيادة المناعة.