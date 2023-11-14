هيئة الأرصاد: اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع أمواج البحر المتوسط

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، من نشاط كبير للرياح ما بين 50 إلى 60 كيلو/ ساعة، والتي تؤثر بشكل كبير على المحافظات الساحلية بالوجه البحري، ومدن القناة، ووسط وجنوب سيناء.

كما أشارت أيضا إلى نشاط حركة الرياح، والتي بدورها تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة ارتفاع الأمواج، والتي تصل ما بين مترين إلى 3 أمتار.

حركة الصيد والسواحل الشمالية

ونوهت هيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع حركة الأمواج يؤثر على حركة الملاحة بالبحر المتوسط، وإقلاع مراكب الصيد.

انتشار كثيف للشبورة المائية بالطريق الدولي الساحلي

بينما تظهر الشبورة المائية على الطريق الدولي الساحلي، والمناطق المحيطة به، والمار بعدد من محافظات الوجه البحري، حسبما جاء في بيان وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء.

وطالبت الأرصاد الجوية، بتوخي الحذر والتهمل أثناء القيادة عبر مسارات الطريق الساحلي، فيما تكون السواحل الشمالية للبلاد، ومدن القناة، ووسط سيناء عرضة لسقوط الأمطار الرعدية.