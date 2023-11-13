5 ظواهر جوية تضرب البلاد الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر المواطنين

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حيث تتعرض البلاد لمجموعة من الظواهر الجوية، ما بين تساقط أمطار رعدية وشبورة ورياح وانخفاض في درجات الحرارة.

وتبدأ الظواهر الجوية التي تشهدها حالة الطقس من صباح الغد بالشبورة المائية الكثيفة والتي حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشارها على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتتأثر بها البلاد بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى الساعة الثامنة صباحًا.

الأرصاد تحذر من 5 ظواهر جوية تضرب البلاد

وتتساقط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تكون رعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل البحر الأحمر، تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد بنسبة حدوث 20% تقريبا على فترات متقطعة.

ومن بين الظواهر التي تشهدها البلاد غدا نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، ومن المتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

رياح مثير للرمال واضطراب حالة البحر

وتسبب الرياح التي تشهدها البلاد في اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم/ س، وارتفاع الموج من 2 إلى 3.5 متر.

وبالنسبة لحالة الطقس ودرجات الحرارة، ذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائلاً للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويسود طقس لطيف في أول الليل مائلاً للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبسبب كثرة الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد، نصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين باتخاذ الإجراءت والتدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء 14 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 20 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 25 والصغرى 19 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 32 والصغرى 23 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.