دور وسائل الإعلام تجاه المرشحين في الانتخابات الرئاسية.. أبرزها تحقيق المساواة

حدد قانون الانتخابات الرئاسية عددا من الضوابط التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها خلال الدعاية الانتخابية للمرشحين، لخوض الانتخابات الرئاسية المُقبلة 2024.

تحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين

وحسب ما جاء في القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، يجب أن تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المملوكة للدولة بتحقيق مبدأ المساواة بين المرشحين خلال استخدامها في الدعاية الانتخابية.

وحسب القانون يجب أن يتضمن ما يذاع خلال وسائل الإعلام من استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية والمعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت بالاستطلاع، وحجم العينة ومكانها والجهة التي تولت التمويل والاسئلة التي اشتمل عليها وطريقة جمع البيانات وتاريخ القيام به ونسبة الخطأ المحتملة في النتائج.

ويحظر نشر أو إذاعة أي استطلاعات حول مرشحين الرئاسة خلال الـ5 أيام السابقة على يوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه، وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات بتقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة حكم هذه المادة، ولها على الأخص إصدار قرار بالوقف الفوري لهذه المخالفة، وذلك دون إخلال بأحكام المسئولية التأديبية للمخالف.