بعد تقديمها على أنها حبيبته.. هل ارتبط براد بيت بـ إينس دي رامون؟

كشفت مصادر مقربة من النجم الأمريكي، براد بيت، أن علاقته بمصممة المجوهرات إينس دي رامون بدأت تتخذ إطار أكثر جدية، قائلا: «هذه هي أول علاقة مناسبة لبراد منذ الطلاق»، في إشارة إلى انفصال الممثل عن زوجته السابقة إنجلينا جولي، وفقا لموقع مجلة «بيبول».

وكشف المصدر المقرب من براد بيت أنه قدمها للمقربين على أنها «حبيبته»، متابعا: «يشكلان ثنائي رائع، أمر رائع أن أراه في مكان جيد، خاصة أن إينس تجعله سعيدا للغاية».

تفاصيل العلاقة بين براد بيت وإينس دي رامون

في وقت سابق من هذا الشهر، ظهر «بيت» و«دي رامون» علنًا معًا، وخرجا في حفل «Art + FilmGala» في لوس أنجلوس، ولم يلتقط الثنائي الصور معًا، لكن شوهدا وهما يستمتعان بوقتهما في الحدث السنوي، وكشف أحد حضور الحفل أن الثنائي كانا «يضحكان ويمزحان مع كل من حولهما في الحفل الملئ بالنجوم، وكان يبدو أنهما يقضيان وقتًا ممتعًا».

منذ انفصاله عن زوجته أنجلينا جولي في عام 2016، ارتبط براد بيت بشكل رومانسي بنجوم من بينهم إميلي راتاجكوسكي ونيكول بوتورالسكي، في هذه الأثناء، انفصلت إينيس دي رامون بهدوء عن زوجها السابق نجم «Vampire Diaries» بول ويسلي، في مايو 2022 بعد ثلاث سنوات من الزواج.