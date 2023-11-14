وزيرة الخزانة الأمريكية تحذر من مخاطر الحرب في «غزة» على الاقتصاد العالمي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن وزراء مالية منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، توصلوا إلى أن اتساع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي.

مخاطر الصراع على الاقتصاد العالمي

وأضافت في تصريحاتها خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء «أبيك» في سان فرانسيسكو، أنهم تحدثوا عن المخاطر التي تحدق بالاقتصاد العالمي، جراء العدوان على غزة.

وتابعت أنه بعد نقاشات مكثفة تكونت وجهة نظر مشتركة تؤكد ضرورة احتواء الصراع حتى لا يتحول إلى حرب إقليمية، مشيرة إلى محاظر تحول الصراع الجاري إلى حرب إقليمية، إذ قد يشكل مخاطر على الاقتصاد العالمي.