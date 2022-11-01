بوتين: لم أحسم مشاركتي في قمتي الـ 20 و«أبيك»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، للصحفيين، عقب قمة ثلاثية جمعته بقادة أرمينيا وأذربيجان، إنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيشارك في قمتي مجموعة الـ20 في «بالي» الإندونيسية ومنتدى «أبيك» للتعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في تايلاند، خلال شهر نوفمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

«واشنطن»: سندعم «الأمم المتحدة» لاستعادة صفقة الحبوب

وأمس الاثنين، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن «موسكو» ستعلق مشاركتها في صفقة الحبوب مع «كييف» لكنها لن تنهيها، مضيفا في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع زعماء أرمينيا وأذربيجان في «سوتشي»، إن القرار جاء بعد وجود تهديد للممر الإنساني، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق، انها ستدعم منظمة «الأمم المتحدة» لاستعادة صفقة الحبوب عبر الممر الآمن في «البحر الأسود»، وأعربت وزارة الخارجية عن امتنان بلادها للأمين العام للمنظمة، أنطونيو جوتيريش.

برايس: قرار موسكو يؤثر سلبيا على الأمن الغذائي العالمي

وقال المتحدث باسم الوزارة الأمريكية، نيد برايس، إن القرار الروسي بتعليق المشاركة في صفقة الحبوب، يؤثر سلبيا على الأمن الغذائي العالمي.

بدورها، بدأت «وكالة الطاقة الذرية»، عمليات تفتيش في موقعين بأوكرانيا بناء على طلبها. وجاءت عمليات التفتيش، بعد اتهام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، «كييف» بطمس أدلة على تطويرها قنبلة قذرة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.