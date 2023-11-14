فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية اليوم.. إليك الرابط والشروط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم على حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445 هجريا- 2024 ميلاديا، اليوم الثلاثاء، منوهة أن التقديم مستمر حتى يوم 30 من الشهر ذاته، بشرط ألا يقدم المواطن بأكثر من جمعية أو جهة أخرى سواء سياحية أو قرعة وزارة الداخلية.

رابط التقديم على حج الجمعيات الأهلية

وأضافت «التضامن»، أنه يمكن التقديم أون لاين عبر رابط بوابة الحج من خلال الضغط هنا، مؤكدة أنه تم تخصيص خط ساخن للرد على أي استفسار من قبل المتقدمين وهذا على رقم التالي (0237619909).

شروط حج الجمعيات الأهلية 1445 هجريا

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، على وجود عدة شروط واجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم، وهي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- أن يكون المتقدم أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا.

- أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن الراغب في الحج كامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024، ويستثنى من ذلك المرافق لأحد الوالدين لايقل عمره عن 18 عامًا.

- لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

فئات ممنوعة من التقدم بطلب أداء فريضة الحج

ونوهت الوزارة، بوجود فئات مرضية ممنوعة من التقدم بطلب أداء فريضة الحج 1445 هجريا، لأنهم أكثر عرضة للمخاطر، وهذا بحسب ما أكدت عليه وزارة الصحة والسكان، وهم:

- مرضى الفشل الكلوي ممن يتطلب علاجهم غسيل كلوي.

- مرضى تليف الرئة.

- حالات السمنة المفرطة المرضية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض القلب.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأوعية الدموية.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض التليف الكبدي.

- الحالات المتقدمة من ذوي أمراض الأورام.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة.

- أصحاب الأمراض النفسية.

- مرضى الزهايمر طبقًا للتقارير الطبية المعتمدة.