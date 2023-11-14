إعلان قرعة الحج 2024 في المنوفية اليوم.. اعرف النتيجة في خطوات

تنطلق اليوم الثلاثاء، قرعة حج القرعة 2024 بمحافظة المنوفية والتي تقام في نادي سيتي كلوب بمدينة شبين الكوم، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ومسؤولي مديرية الأوقاف بالمحافظة، ومن المتوقع أن تبدأ قرعة الحج في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

إعلان نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية

يترقب الآلاف من أبناء القرى والمدن، إعلان نتيجة قرعة حج القرعة 2024 بمحافظة المنوفية، بحضور المتقدمين لمتابعة النتيجة أولا بأول، حيث يتم إعلان الفائزين بقرعة الحج في كل مركز من مراكز المحافظة بمفرده، ويتم إخطار جميع الفائزين لتجهيز الأوراق المطلوبة ودفع الرسوم والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

رابط نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية

ويعلن الموقع الرسمي لبوابة الحج المصرية، نتيجة قرعة الحج 2024 في محافظة المنوفية، من خلال الدخول على الموقع بالضغط هنا، واتباع الخطوات التالية:

1- اختيار استعلام عن نتيجة القرعة.

2- إدخال الرقم القومي.

3- إدخال رقم المصنع.

4- اختبار التحقق.

5- البحث، وستظهر النتيجة فورا.

وأعلنت وزارة الداخلية، مواعيد إعلان نتيجة قرعة الحج في المحافظات المتبقية والتي لم تظهر فيها بعد، حيث يتم إعلان النتيجة اليوم الثلاثاء، في محافظات «المنوفية، والفيوم، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والإسماعيلة»، فيما تعلن غدا الأربعاء في محافظات «الأقصر، وأسيوط، والبحر الأحمر، والسويس»، وأخيرا تعلن في محافظات «شمال سيناء، وقنا، وسوهاج» الخميس المقبل.