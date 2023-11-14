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إعلان قرعة الحج 2024 في 5 محافظات.. طرق الحصول على النتيجة والأوراق المطلوبة

كتب:

شيماء دراز
06:50 ص | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

نتيجة قرعة الحج 2024 بالمحافظات

ساعات قليلة وتعلن قرعة الحج 2024 في 5 محافظات مصرية، حيث تبدأ مديريات الأمن الإعلان عن نتيجة قرعة الحج اليوم الثلاثاء، واختيار الفائزين لهذا العام بداية من الساعة 10 صباح اليوم.

قرعة الحج 2024 بالمحافظات 

وتنشر «الوطن» أماكن قرعة الحج 2024 اليوم الثلاثاء في 5 محافظات هي  «المنوفية وكفر الشيخ والوادي الجديد والفيوم والإسماعيلية» وفقا لمديريات الأمن، وطرق الحصول على النتيجة إلكترونيا وورقيا.

طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج2024

يمكن الحصول على نتيجة حج القرعة عبر حضور الاقتراع العلني للمتقدمين لقرعة الحج وسماع الأسماء مباشرة، أو بالحصول على النتيجة ورقيا من قسم أو مركز الشرطة التابع له المتقدم، أو إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية.

رابط قرعة الحج 2024 بالمحافظات

يمكن للمتقدمين لحج القرعة في الخمس محافظات الاستعلام عن نتيجة قرعة الحج 2024 إلكترونيا من هنا، عبر الخطوات التالية:

- الدخول إلى بوابة الحج المصرية بموقع وزارة الداخلية.

- كتابة الرقم القومي.

- إدخال كود التحقق.

- الحصول على النتيجة.

الأوراق المطلوبة للفائزين بقرعة الحج 2024

يتم تقديم عدة أوراق مبدئية عقب ظهور نتيجة قرعة الحج 2024 منها:

- صورة الرقم القومي للمتقدم.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للمرافق إن وجد.

- رقم هاتف للتواصل.

- شهادة صحية معتمدة للمتقدم والمرافق.

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بقلم شيماء دراز