موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج والأوراق المطلوبة

أعلنت مديرية أمن سوهاج، موعد إجراء قرعة الحج 2024 للمواطنين المتقدمين لأداء فريضة الحج لهذا العام، وكذا طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج والأوراق المطلوبة من الفائزين.

موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج

وحددت مديرية الأمن، موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج، على أن يكون الخميس الموافق 16 نوفمبر الجاري بحضور المتقدمين إلى حج القرعة، وذويهم، وذلك بمقر مديرية أمن سوهاج بحي شرق سوهاج بجوار مبنى المحافظة.

طرق الحصول على نتيجة قرعة الحج بسوهاج

ويتم الحصول على النتيجة، عقب موعد إجراء قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج عبر حضور الاقتراع مباشرة أو عبر الرابط الإلكتروني لبوابة الحج المصرية على موقع وزارة الداخلية من هنا أو من مركز الشرطة أو قسم الشلرطة التابع له المتقدم.

الأوراق المطلوبة لقرعة الحج 2024

وحددت مديرية أمن سوهاج الأوراق المطلوبة في قرعة الحج 2024 في محافظة سوهاج، كالآتي:-

- الاسم كما هو مدون ببطاقة الرقم القومي.

- كتابة الرقم القومي بشكل صحيح.

- رقم الهاتف المحمول للمتقدم.

- إثبات الحالة الصحية بصورة تفصيلية.

- إثبات بيانات رقم الهاتف الشخصي بشكل دقيق.

- إضافة رقم آخر للتواصل في حالة الضرورة.