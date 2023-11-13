فئات مسموح لها بأداء فريضة الحج بالباقات الجديدة هذا العام

طرحت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، باقات حج متنوعة بدون قرعة للمواطنين، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المصريين لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال حمزة عنبي، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الباقات الجديدة المطروحة ستعطي المتقدم للحج فرصة حج مؤكدة، حيث أن كافة المتقدمين لشركات السياحة سيفوزون بفرصة أداء الحج دون الدخول في قرعة مع آخرين كشرط للفوز بالحج.

باقات الحج المتنوعة

وأضاف "عنبي" في تصريحات ل"الوطن"، أن باقات الحج الجديدة سمحت لكافة المواطنين المصريين بالتقدم للحج دون شروط أو قيود، موضحا أن هناك فئات كان محظور سفرها هذا العام بسبب الضوابط المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج، إلا أن تلك الباقات سمحت لها بالتقدم والفوز بالحج والسفر لأداء المناسك.

فئات متاح لها الحج

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إلى أن الفئات المسموح لها بالسفر لأداء مناسك الحج بباقات الحج الجديدة هم:

1- المواطنون الذين أدوا الحج قبل ذلك.

2 - المواطنون الذين تقدموا لأي جهة من الجهات المنظمة لحصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام ولم يوفقوا.

3-لا يوجد سن أقصي لتقدم المواطنين (ذكورا وإناثا).

4- يسمح للسيدات البالغات 25 سنة في 1 مارس المقبل بالسفر للحج دون محرم شرعي.

5- المواطنون المصريون غير المصابين بالأمراض التي حددت وزارة الصحة عدم السماح للمصابين بها بالسفر للحج خوفا على حياتهم.

يشار إلى أن شركات السياحة بدأت منذ أمس الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل، في إرسال أعداد باقات الحج التي ترغب في تنظيمها، وذلك عبر البريد الإلكتروني لغرفة شركات السياحة.