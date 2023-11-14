معهد الفيلم الأمريكي يعلن موعد تكريم نيكول كيدمان بجائزة «إنجاز العمر»

حدد معهد الفيلم الأمريكي موعد حفل توزيع جوائز «إنجاز العمر» في نسختها الـ49، وذلك بعد تأجيله بسبب إضراب أعضاء نقابة الكتاب الأمريكين، ومن المقرر أن تتسلم نيكول كيدمان الجائزة في الحفل 27 أبريل.

وكان من المقرر عقد النسخة الـ49 من حفل توزيع الجوائز في 10 يونيو الماضي، قبل أن تؤجل بسبب إضراب الكتاب، والآن بعد أن انتهت إضرابات الكتاب والممثلين، أصبحت «كيدمان» حرة في مناقشة أعمالها السابقة في الحفل المقام على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

نجوم حصلوا على جائزة إنجاز العمر

وتعتبر نيكول كيدمان أول ممثلة أسترالية تحصل على الجائزة التي حصل عليها العديد من نجوم هوليوود من بينهم: بيت ديفيس، ألفريد هيتشكوك، جيمس ستيوارت، جين كيلي، كيرك دوجلاس، سيدني بواتييه، إليزابيث تايلور، مارتن سكورسيزي، ستيفن سبيلبرج، هاريسون فورد، باربرا سترايسند، توم هانكس، ميريل ستريب، آل باتشينو، مورجان فريمان، جين فوندا، ستيف مارتن، ديان كيتون، جورج كلوني، دينزل واشنطن وجولي أندروز.