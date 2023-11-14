اليوم آخر موعد لحجز وحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز.. اعرف التفاصيل

أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لسداد مبلغ جدية الحجز للوحدات الشاغرة ضمن الطرح الدائم في مشروعات «جنة - الإسكان المتميز - سكن مصر».

المدن المتاح بها طرح الوحدات

وأوضحت وزارة الإسكان، أن المدن الجديدة المتاح بها الطرح الدائم هي:

- مدينة رشيد الجديدة.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- مدينة ناصر غرب أسيوط .

- مدينة غرب قنا .

- مدينة ملوى الجديدة.

عدد الشقق المتاحة للطرح الدائم

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن عدد الوحدات السكنية المتاحة للطرح الدائم، وهي:

- مشروع جنة في مدينة ملوى الجديدة، بواقع 148 شقة.

- مشروع جنة وسكن في مدينة المنصورة الجديدة، بواقع 288 شقة.

- مشروع سكن مصر بواقع 144 شقة في مدينة غرب قنا.

- مشروع سكن مصر بواقع 192 شقة في مدينة ناصر غرب أسيوط.

- الإسكان المتميز بعدد 144 شقة في مدينة رشد الجديدة.

وأشارت وزارة الإسكان إلى أن أسعار مقدم الحجز تبدأ من من 25 ألف جنيه بالنسبة لشقق الإسكان المتميز، و50 ألفا لشقق سكن مصر، و100 ألف جنيه لشقق جنة.